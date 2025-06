Rua no Jardim Botânico será asfaltada para acesso ao novo NGA

Além de facilitar a entrada e saída da nova unidade de saúde, a obra também vai beneficiar o futuro Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil, que será instalado em uma área próxima e já conta com os primeiros serviços de terraplenagem e preparação do terreno em andamento.

A Prefeitura de Franca anunciou nessa terça-feira, 3, que irá realizar o asfaltamento da rua Inês Garcia, no bairro Jardim Botânico, como parte das melhorias de acesso ao novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), que está em construção na região.

A via fará a interligação com a avenida Jaime Tellini e a rua Alfredo Bittar, melhorando significativamente a mobilidade no bairro.

A expectativa é que os serviços sejam iniciados nas próximas semanas, assim que forem concluídos todos os trâmites da licitação.