Iansa promove 7ª Festa das Nações, de 12 a 15 de junho, em Franca

De 12 a 15 de junho, a Praça da Capelinha, localizada no bairro Santo Agostinho, em Franca, receberá a 7ª edição da Festa das Nações, evento beneficente promovido pelo Iansa (Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida). A festa reunirá barracas com comidas típicas de sete países - Brasil, Itália, Portugal, Turquia, Síria, Japão e Estados Unidos - e será realizada de quinta a sábado, das 19h às 23h, e no domingo, das 11h às 17h. Toda a renda arrecadada será revertida para a instituição, que oferece suporte a pessoas em tratamento contra o câncer.

As barracas gastronômicas trarão pratos típicos de cada país. Do Brasil, os destaques são o frango à passarinho, arroz no arado e torresmo. A culinária da Itália será representada por risoto, espaguete e fogazza, enquanto Portugal terá o tradicional bolinho de bacalhau. A Turquia trará a batata recheada, e a barraca da Síria contará com esfiha e quibe. Já o Japão marcará presença com pastel e yakissoba, e os Estados Unidos com seu clássico hambúrguer.

O lançamento da festa aconteceu nessa terça-feira, 3, na futura sede da Casa de Apoio Iansa, cuja obra está em fase de finalização e ficará localizada na rua Eusébio Cassiano Costa, 1.940, no Jardim do Éden.