Câmara aprova subsídio ao ônibus e arquiva aumento de impositivas

A primeira emenda, proposta por Marco Garcia (PP), foi aprovada e determina que a Prefeitura de Franca deve assegurar a qualidade do serviço, além de receber, investigar e resolver as reclamações dos usuários. Estes deverão ser informados diariamente sobre as medidas tomadas.

A segunda emenda, proposta por Gilson Pelizaro (PT), foi rejeitada pelo plenário. Ela sugeria que a empresa vencedora fosse escolhida com base no menor custo por quilômetro rodado. A emenda também abordava outros pontos, como o controle semestral da operação com avaliação do IQS (Índice de Qualidade de Serviço), rescisão do contrato em caso de queda na qualidade, prazo máximo de concessão de dez anos, renovável por mais cinco, mediante aprovação da Câmara.

Transporte público

Segundo o texto, estão asseguradas as gratuidades para aposentados por invalidez, guardas civis municipais, pessoas com 65 anos ou mais, pessoas com deficiência, policiais civis e militares, portadores de câncer (cadastrados na rede pública), usuários em tratamento de hemodiálise, HIV e TEA (Transtorno do Espectro Autista). Também há descontos na tarifa para empregados domésticos, estudantes, servidores públicos municipais e trabalhadores sindicalizados.