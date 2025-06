Caminhão capota após aquaplanagem em rodovia fatal da região

O capotamento aconteceu no momento em que chovia bastante na região. O caminhão estava carregado com bordados quando aquaplanou.

Um caminhão capotou no fim da manhã desta terça-feira, 3, na rodovia Waldir Canevari, entre São José da Bela Vista e Nuporanga . O motorista saiu ileso do acidente.

O motorista não se feriu, e as rodas do caminhão ficaram para cima. Outro veículo foi acionado para transferir a carga e remover o caminhão do local.

A rodovia Waldir Canevari é a mesma em que um ônibus com alunos da Unifran (Universidade de Franca) colidiu com um caminhão entre São José da Bela Vista e Nuporanga, em 20 de fevereiro. O acidente matou 12 jovens.