Fundo Social intensifica a coleta da Campanha do Agasalho

Com a chegada do frio e a proximidade do inverno, o Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca intensificou a Campanha do Agasalho 2025, com o tema "Esquente o seu coração e a vida de quem necessita". A ação já conta com 63 pontos de coleta distribuídos em diversos setores da cidade, incluindo escolas, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, empresas, lojas e unidades da Polícia Militar.

A campanha tem o objetivo de arrecadar roupas e agasalhos em bom estado, além de cobertores novos ou usados, que serão encaminhados à Secretaria Municipal de Ação Social. O material arrecadado será distribuído para entidades assistenciais cadastradas, garantindo mais conforto e dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade neste inverno, que começa oficialmente em 20 de junho.

A presidente do fundo social, Cynthia Milhim Ferreira, reforçou o apelo à solidariedade da população. “Juntos, podemos tornar este inverno mais aquecido para todos”, afirmou.