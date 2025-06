Criança morre ao se enroscar em linha de cerol, em Ribeirão Preto

Uma tragédia chocou os moradores de Ribeirão Preto nessa segunda-feira, 2. Um menino de apenas 7 anos morreu após se envolver em um acidente causado por linha de cerol, no bairro Jardim Zara, localizado na zona Norte da cidade.

O garoto, identificado como Radyel Kelvin Lima da Silva, havia saído de casa no período da tarde, logo após retornar da escola, para andar de bicicleta. Durante o passeio, ele encontrou uma pipa caída e resolveu recolher o brinquedo. Segundo informações, ao enrolar a linha em volta do pescoço e do peito, ela acabou se prendendo na bicicleta. Com o movimento da pedalada, a tensão da linha resultou em um corte profundo no pescoço.

Mesmo socorrida com urgência e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leste, a criança não resistiu aos ferimentos.