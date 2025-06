Veículo furtado em Franca é localizado depois de um ano na região

Um carro furtado no dia 25 de maio de 2024, dentro de um condomínio no bairro Santa Lúcia, em Franca, foi localizado nesta terça-feira, 3, na cidade de São Joaquim da Barra. Um homem foi preso em flagrante.

Segundo informações da proprietária, ela foi informada de que o veículo havia sido encontrado durante uma abordagem policial na cidade vizinha. Ao checar os dados da placa, os policiais perceberam divergências com o número do chassi. Após uma análise mais detalhada, constataram que se tratava do carro furtado durante um crime ocorrido em Franca no ano passado.

O furto aconteceu na tarde do dia 24 de maio, por volta das 13h50, quando criminosos invadiram um prédio de apartamentos no Jardim Santa Lúcia, zona Sul de Franca. Eles arrombaram o apartamento de uma gerente de uma distribuidora de peças para celulares, levando uma televisão, um celular e o carro da vítima. Na mesma ação, um vizinho também teve uma bicicleta furtada, avaliada em aproximadamente R$ 8 mil.