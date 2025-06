PM realiza simulação de roubo em propriedade rural na região

O 15º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior) promoveu nesta semana uma simulação tática de roubo em propriedade rural na região de Franca. A ação teve como objetivo intensificar o combate ao crime no campo, sobretudo durante o período de safra do café, quando os riscos de ocorrência aumentam significativamente.

A operação envolveu diversas equipes da Polícia Militar, com destaque para a atuação do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que coordena o recebimento das chamadas de emergência pelo telefone 190, além do despacho das ocorrências e da comunicação via rádio com as viaturas.

Participaram do exercício militares da Companhia de Força Tática do Batalhão, além de policiais da 5ª Companhia, responsável pelo policiamento de Franca, Cristais Paulista, Pedregulho e Rifaina, e da 3ª Companhia, que atua nos municípios de Ribeirão Corrente, Buritizal e Jeriquara, todos reconhecidos como importantes polos produtores de café.