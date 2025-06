Câmara deve aprovar subsídio de R$ 50,5 milhões ao ônibus

A Câmara Municipal de Franca deve aprovar, sem grandes obstáculos, o projeto de lei que autoriza o subsídio previsto em R$ 50,5 milhões, de dezembro de 2025 a dezembro de 2027, para o transporte público da cidade. A votação está prevista para a sessão ordinária desta terça-feira, 3. A proposta foi apresentada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

O portal GCN/Sampi apurou que os vereadores decidiram arquivar o projeto que aumentaria as emendas parlamentares impositivas de 1,2% para 2% do orçamento público, com o objetivo de ajudar a subsidiar o transporte público da cidade.

A proposta que aumentava o percentual da verba parlamentar foi aprovada em primeira votação no dia 25 de fevereiro, com 13 votos favoráveis. A única ausência foi a do vereador Claudinei da Rocha (MDB), que estava em recuperação médica. No entanto, para ser definitivamente aprovada, a matéria precisava passar por uma segunda votação, o que nunca aconteceu. O presidente da Câmara, Daniel Bassi (PSD), engavetou o projeto e não o colocou novamente em pauta.