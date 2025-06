Franca registra em uma hora chuva esperada para o mês inteiro

A previsão, segundo a Climatempo, apontava somente 0,7 milímetros de chuva para esta terça-feira, porém, como informado anteriormente no portal GCN/Sampi , o Inmet (Instituto de Meteorologia) expediu um alerta de perigo potencial para tempestades; o que foi confirmado com a chegada da manhã.

A avenida Alonso y Alonso ficou alagada sob o viaduto da rodovia Candido Portinari e nas proximidades da rotatória do posto Select. Registros foram feitos também no Parque do Horto e na Vila Santa Cruz.

De acordo com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), entre as 9h20 e 10h20, foram registrados 18,5 milímetros de chuva. O volume é consideravelmente relevante, já que a média mensal prevista pela Defesa Civil de São Paulo era de 17,9 milímetros.

Os alertas do Inmet para chuvas intensas e tempestades seguem com previsão de ocorrência até o final do dia, prevendo de 20 a 30 milímetros de chuva, podendo chegar a 50 milímetros durante o dia todo.