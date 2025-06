Menino de 12 anos com câncer precisa de doação de sangue

“A gente não está muito acostumado a usar redes sociais, mas entendemos que é importante falar, pedir ajuda e também mostrar para outras famílias que, com fé e esperança, é possível enfrentar e vencer essa luta”, reforça a mãe.

Sobre a doença

O linfoma de Burkitt é um tipo de câncer muito agressivo que afeta células de defesa do nosso corpo, chamadas linfócitos B, que fazem parte do sistema imunológico. Ele surge por causa de uma mudança no material genético das células, que faz com que elas cresçam de forma descontrolada.

Apesar de ser um câncer grave e de crescimento rápido, ele responde muito bem ao tratamento com quimioterapia, e muitos pacientes conseguem se curar quando o tratamento começa logo.