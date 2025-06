Autoescola é alvo de furto; ladrões levam motos e dinheiro

Depois, a dupla foi flagrada no portão de grade que dá acesso ao conjunto de prédios comerciais. Utilizando uma chave, eles conseguem destrancar o portão, mas não conseguem arrombar a porta principal da autoescola. Diante da dificuldade, os bandidos retornam e acabam saindo pelo mesmo portão, levando as duas motocicletas.

As imagens mostram o momento em que os criminosos observam o imóvel e, em seguida, pulam o muro lateral. Para acessar o interior da autoescola, eles quebraram o telhado de um corredor que dá acesso a uma clínica odontológica vizinha.

Segundo o proprietário do estabelecimento, os ladrões enfrentaram dificuldades para retirar os veículos devido à estrutura do local, que conta com corredores estreitos. Por isso, tentaram abrir a porta principal em busca de mais facilidade.

Os criminosos levaram uma Yamaha Factor branca e uma Honda Titan preta, avaliadas em cerca de R$ 30 mil, além de R$ 400 em dinheiro. O interior do imóvel ficou completamente revirado após a ação criminosa.

A Polícia Civil já investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso. As aulas práticas da autoescola foram suspensas temporariamente devido ao prejuízo.