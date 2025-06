Gaeco cumpre 17 mandados de prisão contra agiotas em Franca

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), deflagrou a segunda fase da Operação Castelo de Areia, em conjunto com a Polícia Militar, visando desarticular uma quadrilha de agiotas que atua em Franca e região. A ação, realizada nesta terça-feira, 3, cumpre 17 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Franca e Ribeirão Preto.

A organização criminosa é investigada desde o final de 2022 por emprestar dinheiro a juros abusivos, utilizando violência e ameaças graves como forma de cobrança. Segundo o Gaeco, o esquema movimentou, apenas nos últimos quatro anos, aproximadamente R$ 31 milhões, sem contar os R$ 36 milhões relacionados a réus já condenados em etapas anteriores .

Segundo o Ministério Público, parte dos lucros era reinvestida no próprio negócio criminoso e outra parte era utilizada para lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada, veículos de luxo e imóveis. Um dos envolvidos é um ex-policial civil de Franca que, de acordo com as investigações, já atuava no esquema enquanto ainda estava em exercício da função.

Condenações