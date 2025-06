Oficinas gratuitas de contação de histórias acontecem em Franca

Franca recebe, neste mês de junho, o 1º Ciclo de Formação em Contação de Histórias, uma iniciativa da produtora e curadora Thayse Guedes, em parceria com a AVOA Produções Culturais.

A programação oferece duas oficinas gratuitas, que serão realizadas nos dias 7 e 14 de junho, sempre no período da manhã, no Quintal ACT, localizado na rua Gonçalves Dias, 1.877 (Interfone 2), na Estação. Cada oficina tem duração de três horas, com 20 vagas disponíveis para pessoas a partir de 16 anos.

A primeira atividade, no dia 7 de junho, é comandada pela contadora de histórias Poliana Savegnago, com o tema “Te Conto no Caminho”. A proposta é proporcionar uma imersão na arte de ouvir e contar histórias, abordando diferentes estruturas narrativas, formas de apresentação e construção de um repertório próprio, a partir da literatura infantil e do imaginário popular.