Franca e Flamengo fazem jogo decisivo e reacendem rivalidade

É tudo ou nada. Sesi Franca Basquete e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 20h, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ), pelo quinto e último jogo das semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025. O vencedor encara o Minas Tênis Clube na grande decisão.

De um lado, o Flamengo, maior campeão da história do NBB. Do outro, Franca, o time que vem dominando a liga nos últimos três anos. E se tem algo que o torcedor francano aprendeu nesse período é que jogo contra o Flamengo nunca é só mais um.

A rivalidade recente entre os dois clubes é recheada de momentos marcantes. Em 2019, o Flamengo conquistou o título em pleno “Pedrocão”, casa do Franca, no jogo 5 da final. A curiosidade é que o time rubro-negro contava com um jogador de destaque em seu time: o pivô Anderson Varejão, que começou sua carreira profissional justamente no Franca Basquete.