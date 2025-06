Câmara vota licitação do transporte coletivo e novos cargos

O projeto cria três funções gratificadas: Diretor de Auditoria do Departamento de Conformidade, Corregedor-Geral do Legislativo e Controlador-Ouvidor Geral do Legislativo, além do cargo efetivo de Analista de Controle Interno, que será preenchido por meio de concurso público. Aprovada por unanimidade em 27 de maio, a matéria passará por segunda votação.

Centro de Voluntários da Saúde

O vereador Leandro O Patriota (PL) propôs um projeto de lei para criar o Programa Centro de Voluntários da Saúde de Franca. A iniciativa reconhece a importância do trabalho realizado no Hospital do Câncer e autoriza a expansão das atividades para as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e o Pronto-socorro Infantil “Dr. Magid Bachur Filho”.

O objetivo do projeto é expandir essa atuação humanizada e solidária. As atividades deverão observar as normas de segurança e ética em saúde, sendo exercidas de forma gratuita, respeitosa e colaborativa, sem substituir os profissionais de saúde. A prefeitura será responsável por definir as unidades que receberão voluntários. “Trata-se de uma iniciativa de impacto social, que valoriza o voluntariado, fortalece a rede pública de saúde e contribui para um atendimento mais digno, especialmente aos mais vulneráveis”, destaca o texto da propositura.