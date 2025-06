Rancho é alvo de denúncias por prostituição na região

Apenas em um fim de semana, mais de 180 pessoas teriam entrado no local, o que, segundo os rancheiros, reforça a suspeita de exploração sexual no imóvel.

Segundo as denúncias, o rancho tem sido cenário de festas com aglomerações, uso de drogas e bebidas alcoólicas, além de cenas de sexo explícito.

Imagens registradas por câmeras de segurança de ranchos vizinhos mostram comportamentos considerados inapropriados, como relações sexuais em áreas externas, visíveis de outras propriedades.

Além disso, os moradores relataram ao Ministério Público e à polícia a presença frequente de jovens que se identificariam como garotas de programa.

Segundo os relatos, há consumo aberto de drogas, barulho excessivo e falta de respeito com os demais frequentadores do condomínio, que dizem se sentir intimidados com a situação.