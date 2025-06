Homem é multado por manter canários em cativeiro na região

A Polícia Militar Ambiental autuou um homem em R$ 1,5 mil nesta segunda-feira, 2, por manter três canários-da-terra em cativeiro ilegal em Miguelópolis. A ação faz parte da Operação Semana do Meio Ambiente, realizada em todo o estado.

De acordo com a Ambiental, os policiais faziam patrulhamento na cidade quando encontraram dois canários sem anilhas em gaiolas penduradas na parte externa de uma casa. Um terceiro pássaro, este com anilha, foi localizado no interior da residência.

O morador disse que havia ganhado as aves, mas recusou-se a dizer de quem as havia recebido. Ele não possuía autorização para criar espécies da fauna nativa, exigida mesmo quando os animais não estão ameaçados de extinção.