Buscas pelo corpo do empresário são suspensas na região; veja

As buscas pelo corpo do empresário Nelson Francisco Carreira Filho, de 45 anos, foram suspensas após dois dias de trabalho do Corpo de Bombeiros de Franca no trecho do rio Grande, em Miguelópolis. O local foi citado na carta de confissão escrita por Marlon Couto Paula Júnior, principal suspeito do assassinato, divulgada pela Polícia Civil no domingo, 1º.

Nelson desapareceu em 16 de maio, após uma reunião de negócios em Cravinhos, na região de Ribeirão Preto. Segundo a carta, após atirar em Nelson durante uma discussão, Marlon contou com a ajuda de um cúmplice para transportar o corpo até Miguelópolis, onde o jogaram no rio.

O ponto do Rio Grande onde o corpo teria sido descartado tem bastantes ranchos, é muito extenso e apresenta condições naturais que complicam o trabalho dos bombeiros. Além disso, há falta de uma localização exata do suspeito.