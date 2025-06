Dupla furta carro, perde pneu durante a fuga e é presa em Franca

A perseguição seguiu por ruas do bairro e chegou até a rodovia Tancredo Neves. Na altura da entrada do bairro Santa Mônica, uma das rodas traseiras do Gol se soltou, mas, mesmo assim, os suspeitos continuaram tentando fugir. Eles só foram detidos nas proximidades do km 3 da rodovia.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma pedra de crack e a carteira da vítima do furto. O proprietário do carro foi localizado e acionou um guincho para remover o veículo.

Enquanto isso, outra equipe policial recebeu a informação de que um carro havia batido contra um muro na avenida Luís Vaz de Camões. No local, foi encontrada uma Fiat Strada que havia sido furtada durante a madrugada. O proprietário já estava no local e reconheceu seus pertences, que estavam dentro do Gol usado pela dupla. Suspeita-se que a Strada tenha sido furtada pelos mesmos criminosos.