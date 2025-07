UBS do Paineiras registra mais de 62 mil atendimentos em um ano

A UBS (Unidade Básica de Saúde) "Antônio Guilhermino", localizada entre os Jardins Paineiras e São Domingos, na zona Norte de Franca, completou no mês passado um ano de funcionamento, contabilizando 62,2 mil atendimentos.

Deste total, o maior número é de procedimentos de enfermagem, com 32,4 mil, seguidos de 16,2 mil de dispensação de medicamentos, 4,4 mil atendimentos do Médico da Família, quase 2 mil consultas com clínico geral, mais de 1,5 mil consultas e atendimentos odontológicos.