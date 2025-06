Prefeitura intima mais de 1,5 mil donos de terrenos para limpeza

No último dia 31, foi publicado no Diário Oficial, um novo edital de intimação aos responsáveis por 66 terrenos. Com a maior parte localizada nos bairros Atlanta Park, São Joaquim, Chácara São Paulo, Jardins Aeroporto I e II, Adelinha, Santa Bárbara, Luiza II e Dermínio.

A notificação estabelece o prazo de 15 dias, a partir da publicação, para a realização da limpeza, de acordo com o Código de Posturas do Município. Caso a medida não seja cumprida, a limpeza poderá ser feita pela Secretaria de Meio Ambiente e o dono terá que arcar com o pagamento do valor de R$ 0,064 da UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) por metro quadrado do imóvel. Para uma área padrão com 200 metros quadrados, o valor é de R$ 1.280, mais a multa de R$ 536,27.