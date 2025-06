IMA suspende atendimentos após morte de filho de João Berbel

O IMA (Instituto de Medicina do Além) não realizará atendimento na próxima quarta-feira, 4, devido a morte de Wellington Alves Berbel, filho de João Berbel, aos 45 anos, que morreu nesta segunda-feira, 2, em Franca, após sofrer um infarto.

Em nota divulgada nas redes sociais, o instituto informou o falecimento de Wellington, desejando amparo à João Berbel, fundador do IMA, e a toda sua família.

“A separação fere, mas a fé consola. Sabemos, pela luz do Evangelho e pela doutrina espírita, que a vida não termina com a morte – apenas se transforma. Que o espírito que hoje desencarna seja acolhido com amor e paz na espiritualidade. Que Sr. João Berbel e sua família recebam amparo do Cristo e força dos bons espíritos para atravessar este momento com serenidade”, disse a nota.