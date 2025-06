Hospital Estadual de Franca deve ficar pronto só no final do ano

“A Secretaria de Estado da Saúde informa que as obras de construção do Hospital Estadual de Franca têm previsão de conclusão até o final de 2025”, diz trecho da nota oficial.

Quem passa pela avenida São Vicente, na região do jardim Noêmia, em Franca , já consegue observar a estrutura grandiosa do Hospital Estadual tomando forma. Por fora, o prédio dá a impressão de que a entrega está próxima, mas a previsão oficial é que as obras sejam concluídas apenas no final de 2025.

Atualmente, os trabalhos seguem na fase de acabamento, incluindo pintura, instalação de aparelhos de ar-condicionado, aplicação de revestimentos, colocação de esquadrias e demais serviços finais.

Em abril de 2024, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) havia declarado ao Portal GCN/Rede Sampi e à Rádio Difusora AM 1030 kHz que o hospital começaria a operar no segundo semestre de 2025, com previsão de entrega entre abril e maio. No entanto, com o novo cronograma divulgado, é provável que a unidade só entre em funcionamento em 2026.

O governo ainda precisará definir a Organização Social de Saúde (OSS) que será responsável pela gestão do hospital, além de equipar a unidade com todos os recursos necessários.