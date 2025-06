Morre o jardineiro Valdomiro Laurindo dos Santos, aos 57 anos

Morreu na manhã desta segunda-feira, 2, aos 57 anos, Valdomiro Laurindo dos Santos, vítima de um infarto. Durante anos, Valdomiro atuou como caseiro no Villa Eventos, em Franca, onde deixou sua marca pelo cuidado e zelo com o espaço. Nos últimos anos de sua vida, exercia com afinco a função de jardineiro.

Valdomiro também integrava a equipe da empresa TB Estruturas, que prestou uma homenagem nas redes sociais, destacando suas qualidades humanas e profissionais. Em nota, a empresa ressaltou que ele será lembrado por sua humildade, competência e senso de responsabilidade.

"Foi um profissional fiel, extremamente dedicado à jardinagem, e muito admirado por todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele ao longo dos 13 anos em que atuou na empresa."