Prefeitura apura possível falha contratual na nova UBS do Palma

Na contramão do impasse no Jardim Palma, as obras da UBS do Parque das Esmeraldas/Peres Elias, na região Oeste, seguem em ritmo acelerado. No local, as paredes já estão sendo erguidas e os trabalhos avançam na fase de alvenaria, tubulação sanitária e construção das caixas de esgoto.

Com investimento de R$ 1,9 milhão, por meio de recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal, essa unidade atenderá moradores dos bairros Jardim Adelinha, Quinta do Café, Parque Florestal, Jardim Simões, Zelinda e adjacências.

Expectativa da população

A promessa da Prefeitura de Franca é de que tanto a UBS do Jardim Palma quanto a do Parque das Esmeraldas fiquem prontas até o primeiro semestre de 2026; mas, diante do atraso no Jardim Palma, moradores já demonstram preocupação se esse prazo será cumprido.