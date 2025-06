Sesi Franca viaja para partida decisiva contra o Flamengo no Rio

A delegação do Sesi Franca Basquete viaja nesta segunda-feira, 2, para o Rio de Janeiro, para a partida decisiva contra o Flamengo, pelas semifinais do NBB 2024/25. A equipe deixa Franca por volta das 14h rumo a Ribeirão Preto. Às 17h, embarcam em voo com previsão de chegada às 21h no Rio de Janeiro.

A série aponta duas vitórias para cada lado e quem vencer nesta terça-feira, às 20h, no ginásio do Tijuca, garante vaga na final da competição nacional, contra o Minas, que eliminou o Bauru na outra semifinal.

O treinador Helinho Garcia, que terá todos os jogadores à sua disposição, disse que já conhece bem o adversário e agora não é o que fazer para conquistar a vitória e sim como fazer.