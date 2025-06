Empresário confessa que matou Nelson e desovou corpo na região

A Polícia Civil divulgou neste domingo, 1º, uma carta assinada por Marlon Couto Paula Júnior, em que ele confessa o assassinato do empresário Nelson Francisco Carreira Filho, desaparecido desde 16 de maio em Cravinhos, na região de Ribeirão Preto. No documento, o suspeito relata como o crime aconteceu, admitindo que atirou contra Nelson durante uma discussão acalorada em uma reunião de negócios. Marlon ainda detalha o destino do corpo do empresário de São Paulo e a relação com seu cúmplice, Tadeu Almeida Silva, preso na última quinta-feira, 29.

Segundo a carta, o motivo do crime foi uma suposta extorsão praticada por Nelson, que teria registrado como seus produtos da empresa de Marlon e exigido grandes quantias em dinheiro para liberar o uso das fórmulas.

Durante a reunião, Nelson teria aumentado suas exigências, o que gerou a discussão. "Ele, muito alto e pesado, veio em minha direção, me ameaçando. Eu consegui pegar uma arma que mantinha na empresa e efetuei um disparo", afirmou Marlon.