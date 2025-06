Fé, tradição: Santuário de Santo Antônio divulga programação

O mês de junho chegou, e com ele, uma das celebrações religiosas mais queridas pelos francanos: a Festa de Santo Antônio. O Santuário dedicado ao padroeiro, localizado no bairro Cidade Nova, preparou uma programação especial que une fé, confraternização e tradição popular.

A festividade teve início com a tradicional quermesse, que começou nessa quinta-feira, 5, e segue até sábado, 7, das 18h30 às 23h, na praça ao lado do Santuário. “Serão três noites de confraternização, com tantos pratos gostosos, num preço acessível”, destacou o monsenhor José Geraldo Segantin.

Nos dias 10, 11 e 12 de junho, as missas acontecerão sempre às 19h, como forma de preparar espiritualmente os fiéis para o dia de Santo Antônio, celebrado no dia 13 de junho. A data será marcada por missas solenes às 7h, 9h, 15h e 19h, todas com a tradicional bênção dos pães.