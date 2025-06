Bebê de 9 meses morre em Franca por complicações de H1N1

A pequena Bianca Araújo Alves, de apenas 9 meses, moradora em Franca, morreu nesse domingo, 1º de junho, em decorrência de complicações causadas pela gripe H1N1. A criança teve um quadro de pneumonia e precisou ser internada, chegando a ser intubada, mas não resistiu.

A notícia comoveu familiares e amigos, que lamentam profundamente a perda precoce da criança. Segundo pessoas próximas da família, o nascimento de Bianca foi muito aguardado. Além dela, os pais têm uma outra criança.

O velório acontece nesta segunda-feira, 2 de junho, desde as 7h, na sala 4 do Velório São Vicente de Paulo. O sepultamento ocorrerá às 15h, no Cemitério Santo Agostinho.