PM prende dois homens com Fiorino furtada em Franca

Dois homens, de 42 e 37 anos, foram presos na manhã desta segunda-feira, 2, com uma Fiorino branca furtada, em Franca. O veículo havia sido levado em fevereiro deste ano.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estavam na avenida Paulo VI quando a equipe desconfiou do carro e decidiu consultar a placa. A identificação não correspondia ao modelo do veículo, o que motivou a tentativa de abordagem. No entanto, os indivíduos desobedeceram à ordem de parada e fugiram.

A perseguição contou com o apoio de outras viaturas. A dupla seguiu pela rodovia Ronan Rocha e acessou a rodovia Fábio Talarico, em direção a São José da Bela Vista. Em uma estrada de terra, tentaram abandonar o veículo e fugir a pé, mas foram capturados.