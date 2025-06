Francana com leucemia precisa de doações urgentes de sangue

Karem Francielly da Silva, de 30 anos, moradora de Franca, mãe e profissional manicure, recentemente iniciou uma intensa batalha contra o câncer. Após sentir fortes dores de cabeça, na garganta e pelo corpo, Karem procurou atendimento médico no Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", onde foi diagnosticada inicialmente com uma infecção no sangue. Exames mais aprofundados, no entanto, revelaram um diagnóstico ainda mais grave: leucemia.

Desde então, Karem iniciou imediatamente o tratamento, que inclui sessões de quimioterapia e transfusões frequentes de sangue, fundamentais para manter sua saúde estável durante o processo. Diante da urgência, familiares e amigos se uniram em uma campanha de doação de sangue, pedindo o apoio da população francana e de toda a região.

A mobilização pede que qualquer pessoa em boas condições de saúde doe sangue no Hemocentro de Franca, indicando o nome completo da paciente: Karem Francielly da Silva. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.