Semana será de sol e temperaturas amenas em Franca

Terça-feira será o único dia com previsão de precipitação, segundo o Climatempo. Há 70% de chance de chuva leve (cerca de 1,2 mm) entre o fim da manhã e o início da tarde. O sol aparecerá entre nuvens e o tempo deve permanecer firme à noite. A mínima será de 16°C e a máxima de 22°C, marcando o dia mais fresco da semana.

Na segunda-feira, o dia começa com nevoeiro, mas o sol aparece e deve predominar até o início da tarde, quando há aumento de nuvens. À noite, o céu fica bastante encoberto. A temperatura varia entre 15°C e 26°C, sem previsão de chuva.

Depois de dias com temperaturas mais baixas, o frio dá uma trégua em Franca nesta semana. Segundo o Climatempo, entre segunda-feira, 2, e sexta-feira, 6, os termômetros devem variar entre 15°C e 26°C, com predomínio de sol e aumento de nuvens ao longo dos dias. A única possibilidade de chuva aparece na terça-feira, 3, mas de forma passageira.

Na quarta-feira, 4, o tempo volta a ficar estável, com sol e nuvens e temperaturas entre 15°C e 25°C.

Quinta-feira, 5, será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o tempo permanecerá encoberto, sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 26°C.

Na sexta-feira, o clima permanece semelhante: sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite com bastante nebulosidade. As temperaturas variam entre 16°C e 26°C, sem previsão de chuva.