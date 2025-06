NBB: Franca vence o Flamengo e força o quinto jogo das semifinais

No último período, mesmo com a reação do Flamengo, os comandados de Helinho Garcia mantiveram o bom desempenho e fecharam o jogo vencendo o último quarto por 28 a 27. Com isso, o placar final foi 102 a 86 para a equipe paulista.

Destaques

O grande destaque da partida foi o ala Didi Louzada, do Sesi Franca Basquete, que brilhou com 29 pontos, recorde pessoal no NBB.

Pelo Flamengo, o pivô Ruan Miranda foi o cestinha da equipe com 18 pontos, enquanto Alexey se destacou nas assistências, distribuindo 15 ao longo da partida.