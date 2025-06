Mulher é jogada contra a parede pelo próprio irmão e fica ferida

A Polícia Militar foi chamada na noite deste sábado, 31, para atender a uma ocorrência de violência doméstica em um condomínio na avenida Santa Cruz, na região Sul de Franca. Uma jovem de 24 anos relatou que foi brutalmente agredida pelo irmão, de 21 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima afirmou que foi arremessada contra a parede, teve a cabeça batida e um “tufo” de cabelo arrancado durante a agressão. O episódio teria ocorrido após a mulher repreender o irmão por ele dizer que iria bater no sobrinho.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência foram recebidos pelo porteiro do condomínio e, ao entrarem no apartamento indicado, encontraram a mulher visivelmente abalada, confirmando ser a vítima. A jovem afirmou que as agressões ocorreram no interior do apartamento onde o irmão reside com a mãe.