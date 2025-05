Conselho crítica desprezo pela luta das mulheres; vereador rebate

O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Franca publicou, nesta sexta-feira, 30, uma nota de repúdio às falas e atitudes dos vereadores durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de terça-feira, 27, durante a discussão de um projeto de resolução apresentado pela vereadora Marília Martins (PSOL).

O projeto pretendia incluir, no regimento interno da Casa, a proibição de qualquer discriminação relacionada à condição de gênero, raça, etnia, deficiência, religião ou orientação sexual.

A organização vê com "preocupação" os discursos que tentam deslegitimar as pautas feministas, rotulando-as como "exageros" ou "radicalismos". "Ao afirmar que 'pautas feministas' não são bem-vindas ou tratá-las como extremismo, rasga-se simbolicamente o compromisso com a igualdade e institucionaliza-se o desprezo pela luta das mulheres", diz o texto.