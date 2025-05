Caminhoneiro bate em caminhão parado na região Sul de Franca

A cabine do veículo se soltou devido ao impacto, e os danos na parte dianteira foram significativos. O motorista, apesar do susto, não se feriu.

Um caminhoneiro colidiu com um caminhão que estava estacionado na via.

A Polícia Militar foi acionada, e a via precisou ser interditada. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas o sol pode ter ofuscado a visão do caminhoneiro.