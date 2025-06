Aposentado: saiba se pode reaver o dinheiro do Imposto de Renda

Como assim? Se o segurado do INSS sofreu um acidente de trabalho e acabou se aposentando em razão disso, sua aposentadoria não poderá incidir imposto de renda.

Por outro lado, sabia que o termo “moléstia profissional”, que a referida lei se refere, engloba qualquer doença que tenha sido causada ou agravada pelo trabalho? Isso significa que, se indivíduo desenvolveu algum problema de saúde como resultado direto das condições do seu emprego, pode ter mais direitos do que imagina. Entre as doenças mais frequentes estão problemas físicos (como dores na coluna, bursite, tendinite, síndrome do túnel do carpo etc.) e questões emocionais, como a depressão ou ansiedade. Ambientes de trabalho altamente competitivos, estressantes ou desmotivadores podem desencadear doenças sérias, como síndrome de Burnout, síndrome do pânico e, claro, a depressão.

Para que uma doença seja considerada “moléstia profissional”, é preciso comprovar o nexo entre a atividade exercida e a condição de saúde desenvolvida. Se sua doença estiver ligada ao trabalho, é essencial buscar orientação com um advogado especialista de sua confiança.