Suspeito é baleado e policial fica ferido durante abordagem

Um homem foi baleado de raspão e um policial ficou ferido durante abordagem na tarde desta sexta-feira, 30, na avenida Mogiana, em Igarapava, na região de Franca.

Segundo a Polícia Civil, policiais militares realizavam patrulhamento na região central de Igarapava em busca de criminosos que roubaram uma fazenda em Guará, em 22 de maio.

No dia do crime, dois veículos foram levados das vítimas, que eram dois idosos. Um dos carros foi localizado no dia do crime; o outro foi rastreado até Igarapava e, segundo a Polícia Militar, estava com um suspeito que tentava vendê-lo.