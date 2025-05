Franca avança na construção da UBS do Parque das Esmeraldas

A Prefeitura de Franca avançou na construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque das Esmeraldas/Peres Elias, na região Oeste da cidade. Atualmente, as paredes da unidade estão sendo erguidas, com a estrutura de vigamento já concluída.

O projeto faz parte de um plano da administração municipal para ampliar e qualificar o atendimento de saúde pública, levando mais acesso e comodidade aos moradores da região Oeste.

Em 2024, foram inauguradas três UBS modernas nos bairros Jardim Paraty, São Domingos/Paineiras e City Petrópolis.

Com um investimento de R$ 1,9 milhão, por meio de recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal, a nova unidade irá beneficiar também os moradores dos bairros Jardim Adelinha, Quinta do Café, Parque Florestal, Jardim Simões, Zelinda, entre outros.