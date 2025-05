Emprega Franca oferece 143 vagas; 45 exclusivas para PCDs

O Programa Emprega Franca está com 143 vagas de emprego abertas, sendo 45 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades abrangem diferentes áreas, e algumas não exigem experiência prévia.

Para o público PCD, há vagas em restaurantes, empresas de seguros e supermercados, incluindo:

Assistente de telemarketing – 15 vagas

Atendente de lanchonete – 10 vagas

Auxiliar de cozinha – 5 vagas

Balconista – 5 vagas

Repositor de mercadorias – 4 vagas

Auxiliar de confeiteiro – 3 vagas

Auxiliar de limpeza – 3 vagas

Além dessas, o programa oferece vagas para outros perfis profissionais, como: