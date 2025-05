Franca amplia atendimento a moradores de rua durante o frio

“Em razão da frente fria, os atendimentos da política de assistência social do município de Franca à população em situação de rua foram intensificados. Desde segunda-feira, 26 de maio de 2025, a Secretaria tem atuado para retirar pessoas da situação de rua, encaminhando-as para os programas existentes no município”, explicou o secretário municipal de Ação Social, Óiter Cassiano Marques.

As ações contemplam a ampliação das vagas de acolhimento, a oferta de cobertores, atendimento e orientações, envolvendo os serviços de abordagem social, abrigo provisório, acolhimento noturno e o Espaço Dignidade.

Com a chegada do período de frio, a Prefeitura de Franca intensificou os trabalhos e o atendimento à população em situação de rua.

Em relação aos casos de pessoas oriundas de outros municípios, o secretário esclarece que é providenciado o retorno a suas cidades de origem.

"As unidades públicas estão preparadas para receber quem precisar pernoitar durante esse período. As ações da equipe de Abordagem Social também foram reforçadas, com a entrega de cobertores e o transporte das pessoas atendidas até os locais de acolhimento", disse.

Segundo o último levantamento, a cidade conta com cerca de 700 moradores em situação de rua.