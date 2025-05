Obras na ponte da rodovia Fábio Talarico começam neste sábado

As obras na ponte da rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre São José da Bela Vista e São Joaquim da Barra, estão previstas para começar neste sábado, 31. A liberação da via está prevista para outubro de 2025.

A ponte, interditada desde novembro de 2024, apresentou danos em dois pilares devido ao deslocamento de talude no local. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) interveio com medidas de segurança, inclusive com serviço emergencial de injeção de concreto para preservar a estrutura até a execução da obra.

Segundo nota emitida pelo DER-SP, a interdição entre os km 52,5 e 83 é essencial para garantir a segurança dos usuários, permitir a identificação dos problemas geotécnicos e possibilitar a solução técnica adequada às avarias na ponte sobre o rio Salgado.

Rotas alternativas