Homem armado é preso em condomínio no Jardim Guanabara

Um homem de 26 anos, já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira, 29, portando uma arma de fogo em um condomínio de prédios no bairro Jardim Guanabara, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo na região após receber informações de que o suspeito estaria circulando armado pelo condomínio. Os militares intensificaram as rondas e localizaram o homem no banco do passageiro de um veículo.

No momento da abordagem, os policiais notaram que ele tentou ajeitar algo na cintura, levantando ainda mais suspeitas. Durante a busca pessoal, foi localizado um revólver calibre .38, preto e com a numeração raspada, acondicionado em um coldre na cintura do suspeito.