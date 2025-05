A 15 dias da estreia, Francana quer testar o time em jogo-treino

A Francana segue se preparando para a Copa Paulista de 2025. A estreia será no próximo sábado, 14 de junho, às 15h, contra o Comercial, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

A veterana espera disputar pelo menos mais um jogo-treino antes da estreia na competição. O adversário pode ser o Monte Azul, time que conquistou o acesso à Série A2 do Paulista e disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Caso aconteça, a expectativa é que a partida seja realizada em Monte Azul Paulista, na segunda-feira, 4, à tarde.

Será mais uma oportunidade para o técnico Wantuil Rodrigues definir o time base para a estreia na Copa Paulista. No jogo-treino contra o Guaxupé-MG, realizado no Lanchão em 16 de maio, a Francana jogou com: Jonathan (goleiro); Leandrinho, Davi, Rossi e Tico; Marquinhos, Raiam, Kalebe e Wederson; Vitinho e César. Na segunda etapa, entraram em campo outros jogadores que brigam diretamente por uma posição no time: Michel (goleiro), Rodrigão, Lacerda, Jonatas, Murilo, Wenderson e Batata.