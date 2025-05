São Joaquim da Barra proíbe atendimento de bebês reborn

Os bebês reborn tornaram-se assunto nacional devido à alta procura por eles. O atendimento a esses bonecos em repartições públicas de São Joaquim da Barra, na região de Franca, foi tema da sessão ordinária da Câmara Municipal na última terça-feira, 27.

O Projeto de Lei nº 0055/2025 previa a proibição do atendimento a bonecas do tipo bebê reborn em quaisquer repartições públicas do município de São Joaquim da Barra, considerando toda boneca hiper-realista como tal. O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão e, no mesmo dia, sancionado pelo prefeito Shimidt (MDB).

Além da proibição, a ata detalha em quais casos deverão ser aplicadas tais medidas, sendo eles: inserção da boneca como suposta dependente ou cidadã; solicitação de benefícios, registros, serviços de saúde ou qualquer outro tipo de protocolo administrativo em nome da boneca; emissão de documentos ou cadastro fictício envolvendo tal objeto.