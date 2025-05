Idosa morre atropelada na faixa de pedestre; motorista foge

De acordo com o boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram o momento em que Nilza aguardava um carro passar e, ao iniciar a travessia, foi atingida violentamente por um Ford Fiesta, cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Durante as investigações, a Polícia Civil localizou o carro usado no atropelamento na residência do acusado, na companhia da mulher dele. Questionada, ela afirmou que não sabia o que havia acontecido, apenas percebeu que o marido - Juvenildo José da Cruz -, de 39 anos, estava bastante nervoso na noite do acidente, mas ele não contou nada sobre o ocorrido.

Na manhã desta sexta-feira, 30, a mulher foi encaminhada à delegacia com o veículo para prestar esclarecimentos. Aos policiais, ela relatou que o marido saiu normalmente para trabalhar em uma usina da região. Os agentes foram até o local, mas, ao perceber a movimentação da polícia no local, Juvenildo fugiu antes de ser abordado.

Segundo informações do advogado do acusado, ele pretende se apresentar na delegacia ainda na tarde desta sexta-feira, 30, para prestar depoimento sobre o caso. A Polícia Civil segue investigando e reunindo todos os elementos, inclusive as imagens de câmeras de segurança, para localizar e responsabilizar o motorista que causou a morte de Nilza.