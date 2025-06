30% da região trabalha na indústria, diz o Ciesp

Cerca de 30% dos trabalhadores da região estão empregados na indústria. Em Franca, esse setor passa por um processo de diversificação, especialmente diante do enfraquecimento da indústria calçadista. A avaliação é do diretor regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Carlos Tavares, durante a reinauguração do auditório da entidade, realizada nesta quinta-feira, 29, em comemoração ao Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio.

O evento reuniu empresários da região, associados e autoridades, entre elas o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB).

“Nossa região é muito desenvolvida industrialmente. Olhando para a região, que compreende 19 cidades, há predomínio da indústria. A indústria de alimentos é muito forte, e a indústria calçadista continua forte. Ela não é mais como antigamente, mas continua forte e bastante expressiva em nossa região”, afirmou o diretor regional.