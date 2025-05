S. Casa banca novos leitos e garante atendimento a casos graves

Mesmo sem garantia de repasse do Governo do Estado, a Santa Casa de Franca bancou, com recursos próprios, a abertura de 10 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e assegura que todos os casos graves têm sido plenamente atendidos. O que preocupa é a fila por internações em enfermaria, que são os casos menos graves. Segundo balanço divulgadp nessa quinta-feira, 29,, 48 pacientes aguardavam por vaga hospitalar.

De acordo com a instituição, a criação desses novos leitos exigiu um investimento de R$ 2,5 milhões, custeados diretamente pela própria Santa Casa. O valor foi destinado à compra de equipamentos de alta complexidade, como ventiladores mecânicos, respiradores, bombas de infusão e camas eletrônicas, além da contratação de médicos e profissionais especializados para garantir o funcionamento adequado da unidade.

Pacientes em espera são de menor gravidade

Ainda de acordo com a nota, os 48 pacientes mencionados na reportagem aguardam, na verdade, leitos de enfermaria, e não de UTI. A instituição destaca que esses pacientes podem ser redirecionados para hospitais da região, como os de Ituverava, São Joaquim da Barra, Ipuã, Pedregulho e Patrocínio Paulista, além do novo Hospital Regional, que está sendo estruturado para esse tipo de atendimento.

Custeio ainda não aprovado