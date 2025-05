Franca bate novo recorde de frio com mínima de 10,3°C

Nesta quinta-feira, 29, os termômetros registraram mínima de 11,4°C nas primeiras horas da manhã em Franca, o que seria o recorde do ano, entretando, essa temperatura foi rapidamento superada. Nesta sexta-feira, 30, foi registrada a menor temperatura de 2025 até o momento, com os termômetros marcando 10,3°C durante a madrugada, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A cidade amanheceu com nevoeiros, cenário típico do outono na região, onde a combinação entre noites longas e céu aberto favorece o resfriamento mais intenso durante a madrugada. Apesar do frio matinal, a temperatura máxima prevista para esta sexta é de 25°C, com tempo firme e sem previsão de chuva.

A ausência de ventos significativos e a pressão atmosférica estável também colaboraram para a formação de uma madrugada fria, reforçando o padrão típico de outono, que vem se mantendo ao longo da semana.

Próximos dias